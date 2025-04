’Passion Ride’ in bici fra ambiente e sport

Partirà con un’edizione zero, in programma sabato 5 aprile, la ’Cinque Terre Passion Ride’, manifestazione cicloturistica aperta a tutti gli appassionati che si snoderà lungo un percorso ad anello di 58 km e con un dislivello di 1000 metri nello Spezzino. Sport, bellezza, paesaggi sono gli ingredienti di questo evento, che prenderà il via alle 7 in piazza Europa, con registrazione degli iscritti e distribuzione dei pacchi gara, l’apertura delle griglie alle 8 e la partenza alle 9. "Questa prima edizione della Cinque Terre Passion Ride promette un’esperienza unica per gli appassionati di ciclismo – dichiara il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini – un evento capace di coniugare turismo, sport e rispetto per l’ambiente e dedicato a chi ama lo sport, ma soprattutto a chi ama il nostro straordinario territorio".

L’obiettivo di questa edizione zero è rendere la Cinque Terre Passion Ride un appuntamento fisso di primavera, con un doppio percorso escursionisti/appassionati già dal 2026 e attirando sempre più partecipanti da fuori Liguria. L’iscrizione alla manifestazione ha un costo di 20 euro (25 euro per chi vuole mettersi alla prova con il tratto cronometrato). Informazioni, regolamento e modulo di iscrizione sono disponibili sul sito www.cinqueterrepassionride.it Ad attendere i partecipanti al termine del percorso ci sarà un momento di ristoro, festa e saluto delle istituzioni. Sono ammesse tutte le tipologie di biciclette, incluse le e-bike ed è prevista una cronometrata in salita competitiva.