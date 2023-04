’Passeggiata chiappina’ in collina

Il comitato di quartiere ‘I Fanti da Ciapa’, che ha preso vita proprio da pochi giorni inaugurando la propria sede, ha organizzato per lunedì 24 aprile una ‘Passeggiata chiappina’ sulle alture della città. Il ritrovo è previsto alle 10 al Monumento ai Caduti con partenza alle 10.30. Il percorso sarà il seguente: la Chiappa, Maggiano, Sant’Anna, Marinasco – con sosta per il pranzo facoltativo, con menu tipico spezzino, al Circolo Endas di Strà – Santa Lucia, Salto del Gatto, poi rientro in città nel primo pomeriggio. "La partecipazione alla camminata è gratuita, ma la prenotazione è obbligatoria. Tutti sono invitati", affermano dal direttivo composto da Paolo Gioviali, Elisabetta Baffico, Patrizia Attanasio, Daniele Picelli, Chiara Biancardi, Alessandra Di Prima e Marco Tarabugi. Occorre rivolgersi al numero di telefono 347 4018122.