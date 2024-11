Partono le ’Domeniche in musica’. Agli Impavidi il Quartetto Cello

Prenderanno il via con il Quartetto Cello Network le ‘Domeniche in musica’, rassegna concertistica organizzata al Ridotto del teatro degli Impavidi dall’associazione musicale Il pianoforte e dall’accademia musicale A. Bianchi in collaborazione con gli Scarti. Si inizia domenica alle 17.30, con quattro affermati violoncellisti che proporranno per l’occasione un repertorio variegato che spazierà dal classico, alle trascrizioni di celebri arie d’opera, alla popular music sino ad arrivare alle colonne sonore di grandi pellicole. Paolo Ognissanti, Enrico Messina, Claudia Poz e Francesco Genovesi, che insieme compongono il Quartetto Cello Network, mossi dalla finalità di creare un ponte tra vari generi musicali ma anche tra epoche molto distanti fra loro, si esibiranno con ‘Il violoncello alla corte del cinema’. Protagonisti assoluti del concerto saranno quindi le potenzialità espressive e la versatilità dei violoncelli che incanteranno l’uditorio attraverso musiche di Bach, Verdi, Puccini, Velasquez, Morricone e Mancini. Domenica prossima, il 17 novembre, a esibirsi sarà il Duo Rospigliosi, formato dal chitarrista Lapo Vannucci e dal pianista Luca Torrigiani. In scena un programma originale ed affascinante intitolato ‘Equilibri sonori’, un percorso di musiche 100% Made in Italy che dall’Ottocento arriverà sino ai giorni nostri. Terzo appuntamento sarà quello di domenica 24 novembre con il Duo Stèade formato dalla violinista e violista Adele Casotti e dalla pianista Stefania Nardi dell’accademia Bianchi di Sarzana. Grande chiusura prevista per domenica primo dicembre con il Duo Mediceo, un duo pianistico formato da Sandra Landini e Francesca Amato.

In scena il programma per pianoforte a quattro mani intitolato ‘Feux d’artifice’, che comprenderà musiche di Grieg , Ciajkovskij/ Calligaris , Liszt e Strauss. Il costo del biglietto per assistere a ciascuno dei quattro appuntamenti in programma per ‘Domeniche in musica’ è a 8 euro, mentre il prezzo ridotto per gli under 18 e per i soci delle associazioni promotrici della rassegna è fissato a 5 euro. Considerata la capienza limitata della sala del Ridotto si consiglia di acquistare o prenotare i biglietti in anticipo. Ticket acquistabili alla biglietteria del teatro Impavidi, aperta dal lunedì al sabato dalle 9 alle 13 e il giovedì anche dalle 16 alle 19. Per informazione e prenotazioni contattare il 3464026006 (anche via Whatsapp) o scrivere a: teatroimpavi [email protected], durante gli orari di apertura della biglietteria.

