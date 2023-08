Parte il Giro della Lunigiana Alberghi presi d’assalto

L’indice di gradimento della città e della Val di Magra è in aumento. L’estate, non ancora terminata, ha portato un sensibile incremento turistico non soltanto a Sarzana ma in tutta la vallata facendo scoprire o ritrovare angoli, borghi e scorci non soltanto legati al mare. Sarzana oltre all’ingresso ormai consolidato nel tour dei crocieristi, si conferma meta molto gradita dagli stranieri, francesi e inglesi in particolare anche se sono aumentati soprattutto in questo periodo anche gli olandesi. Le prime due settimane di agosto come del resto la parte conclusiva di luglio hanno registrato il tutto esaurito nelle strutture ricettive tradizionali, bed&breakfast e il parco vacanze. E un notevole impulso all’accoglienza arriverà nel prossimo fine settimana con l’attesissimo Festival della Mente per il quale sono già state da tempo fissate le prenotazioni. Una nuova iniezione di fiducia alle strutture ricettive della zona, allargata anche alle vicine Marina di Carrara e Marina di Massa, la porterà anche il Giro della Lunigiana. La storica manifestazione ciclistica che si svolgerà dal 31 agosto al 3 settembre infatti ha già preso d’assalto alberghi e campeggi per ospitare gli oltre 200 ciclisti e addetti ai lavori provenienti da tutte le Regioni italiane e da diversi paesi. Un movimento importante che oltre all’aspetto prettamente sportivo contribuisce all’economia turistica e alla promozione del nostro territorio interessato sia per la Provincia spezzina, Lunigiana e in questa edizione anche nelle perle del Tigullio (anche e già ben conosciute) entrate a far parte del pacchetto della competizione internazionale.

Un’estate intensa come da tradizione anche nelle località marinare, in particolare nel comprensorio amegliese che ha rilanciato in questa parte finale dell’estate anche l’ostello Hosel Ameglia di proprietà comunale riaperto con gestione privata nel cuore del paese facendo il pieno di prenotazioni. Grandi ritorni negli affascinanti borghi di Montemarcello e Castelnuovo Magra dove sono state riaperte tutte le seconde case e buonissimi dati di affluenze arrivano dalle visite all’area archeologica di Luni. Nel mese di agosto, ancora da completare, si sono registrati oltre 1700 accessi al solo anfiteatro romano.

Massimo Merluzzi