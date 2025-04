Parole per le ’Anime belle’

"Chi vede il mondo con gli occhi dell’amore, abbraccia la bellezza anche nelle piccole cose". Dalla penna poetica e raffinata di Christian Palladino, autore, poeta, musicista – e già vincitore del primo premio del concorso ‘Un libro per l’estate’ alla Spezia con la raccolta ‘Mia sete’ – nasce ‘A Spasso col Cuore’, il nuovo romanzo sentimentale che sta già facendo battere i cuori di molti lettori. È disponibile in versione cartacea e ebook su tutte le principali piattaforme online, ordinabile in qualsiasi libreria.

Ambientato tra le suggestive colline della Provenza francese e la Liguria di Levante (in particolare alla Spezia), ‘A Spasso col Cuore’ racconta la storia intensa e commovente di Isabelle, una giovane artista che affronta l’amore, la perdita e la rinascita con la forza gentile di chi non smette mai di sognare, "perché sin da piccola era permeata da un’aurea splendente, che si rifletteva in ogni sua parola e azione".

Un intreccio di emozioni che celebra l’arte, la maternità, la speranza e la capacità dell’amore di trasformare la vita anche quando sembra spezzata. Christian Palladino, originario di Fragneto Monforte nel Beneventano e oggi dirigente sindacale alla Spezia oltre che attivo promotore culturale nella nostra città, è già noto per la sua capacità di parlare al cuore delle persone. Con oltre 37.000 follower sulla sua pagina Facebook ‘Anime Belle’, punto di riferimento per gli amanti della poesia e delle emozioni autentiche, ha conquistato negli anni un pubblico affezionato e sensibile.

"’A Spasso col Cuore’ è un romanzo che nasce per ricordare che l’amore vero sa attraversare ogni tempesta, ogni distanza e ogni dolore – afferma Palladino –. Isabelle è un’anima bella, fragile e luminosa, che lascia una traccia indelebile in chiunque entri nel suo mondo". Il romanzo si distingue per la prosa intensa e lirica, per la ricchezza psicologica dei personaggi e per un respiro narrativo che unisce la tradizione letteraria con una sensibilità contemporanea. Non manca un messaggio di solidarietà e umanità ispirato ai valori lionistici, cui l’autore è profondamente legato. ’L’amore e l’impegno verso gli altri possono trasformare le vite’. Un libro che toccherà il cuore dei lettori, per chi ama le storie vere, profonde e scritte con l’anima. "Perché ogni lettore – conclude Christian – è una stella nel cielo della mia storia".

Marco Magi