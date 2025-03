Parole e musica nel segno della pace

Domenica di ’Parole di Pace’, giornata all’insegna del pacifismo e della nonviolenza all’Arci di Castelnuovo Magra, organizzata con il patrocinio del comune e in collaborazione con Rete Spezzina pace e Disarmo, Legambiente La Spezia e Nuovo spazio Barontini. Alle 15 flash mob in piazza Querciola, a cura di ’Rete Spezzina Pace e Disarmo’; alle 16 tavola rotonda sulla pace con Lucia Catani (Rete Pace e Disarmo), Alessandro Poletti (Legambiente), Irene Malfanti (consigliere comunale con delega alla cultura della pace). Alle 18 concerto per la pace a cura dei laboratori musicali ’Musica di Insieme’ del Nuovo Spazio Barontini, diretti da Gianni Grondacci. Alle 19.30 apericena con focacce e taglieri, opzione vegetariana (gradita la prenotazione). Alle 21 recital poetico ’Nakba’ di Maurizio Bonugli e Floriana Lazzarotti. Info e 333 845, eventi riservati ai soci Arci.