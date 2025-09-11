La parabola del leader
Riccardo Brizzi
La parabola del leader
LaSpezia
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Classifica pizzerieIncidente FirenzeBambina mortaIndagati politici FdIDiretta maltempoNubifragio all'Elba
Acquista il giornale
CronacaDaveti, fissata l’udienza. Imputato il vicino di casa
11 set 2025
MASSIMO MERLUZZI
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. La Spezia
  3. Cronaca
  4. Daveti, fissata l’udienza. Imputato il vicino di casa

Daveti, fissata l’udienza. Imputato il vicino di casa

L’artista spezzino venne picchiato nella sua casa a Morsiano di Reggio Emilia. Il pubblico ministero aveva chiesto il rinvio a giudizio di Cristian Chesi .

Sul posto erano intervenuti i carabinieri del Ris di Parma (foto di archivio)

Sul posto erano intervenuti i carabinieri del Ris di Parma (foto di archivio)

L’udienza preliminare del processo per la tragica morte dell’artista spezzino Stefano Daveti è stata fissata per l’11 novembre. La procura di Reggio Emilia nello scorso luglio a chiusura delle indagini aveva chiesto il rinvio a giudizio per Cristian Chesi, 47 anni, vicino di casa dell’artista spezzino che si è spento il 24 giugno 2024 dopo tre giorni di agonia a seguito dell’aggressione subita in casa propria e delle lesioni provocate dai colpi di spranga. L’accusa formulata per l’imputato è quella di omicidio volontario in concorso, con le aggravanti della minorata difesa e dell’uso di un’arma impropria con la quale Daveti venne colpito alla testa venne colpito a sprangate mentre si trovava nella sua camera da letto. Al termine delle indagini preliminari il pubblico ministero Maria Rita Pantani aveva chiesto nello scorso luglio il rinvio a giudizio per Cristian Chesi mentre ha stralciato la posizione del padre Emore. Stefano Daveti, 63 anni, molto conosciuto a Spezia dopo aver esercitato la professione di insegnante di storia dell’arte in Sardegna si era trasferito ormai da qualche anno a Morsiano di Villa Minozzo, sull’Appennino reggiano. Pare che il rapporto con i suoi vicini di casa, i Chesi, non fosse dei migliori anche. Il 21 giugno di un anno fa una chiamata al 118 proprio dei Chesi informò i sanitari delle gravi condizioni dell’uomo. Immediatamente venne trasferito all’ospedale Maggiore di Parma dove si è spento dopo tre giorni di agonia senza mai riprendere i sensi. Le indagini dei carabinieri si erano immediatamente indirizzate sui vicini di casa, padre e figlio. In un altro filone d’indagine parallelo, ora stralciato, resta invece indagato il padre Emore e per lui proseguono gli accertamenti degli inquirenti. Nei giorni successivi alla tragedia prese campo l’ipotesi del litigio tra Daveti, da tutti definito come una persona estremamente tranquilla e per nulla propenso a azioni violente, e i due Chesi. Il carattere pacifico di Stefano è stato sottolineato anche dai fratelli Renzo e Andrea che si sono costituti parte civile nel procedimento affidandosi all’avvocato Andrea Lazzoni del foro spezzino. Anche la sua città non ha dimenticato Stefano Daveti e infatti nelle ore successive alla sua morte venne organizzata in centro una fiaccolata e una delegazione di amici partecipò al funerale celebrato tra le montagne dell’Appennino che Stefano aveva scelto proprio per il senso di pace e tranquillità.

Massimo Merluzzi

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata