"Ponte a fine anno". Ma i dubbi restano

"Ad oggi il cronoprogramma resta lo stesso presentato a giugno. La previsione resta quella di fine autunno e quindi la fine dell’anno, ma la data di conclusione di un’opera dipende soltanto dalla presenza continua dell’impresa in cantiere. Quello che possiamo e dobbiamo pretendere è che l’impresa rispetti gli impegni assunti". Parole dell’assessore Giorgio Borrini è stato chiamato a rispondere, alla presenza di diversi residenti, all’interrogazione presentata dal consigliere Franco Musetti che chiedeva aggiornamenti sul ponte di via Falcinello. "Dal mese di giugno – precisa l’assessore Borrini - sono stati completati i pali per le nuove spalle del ponte, attività che è stata comunicata come particolarmente faticosa dall’impresa per le difficoltà l’approvvigionamento dei materiali. È stata parzialmente demolita la briglia di valle e le spalle esistenti". Effettuate invece nella settimana di Ferragosto le prove di carico dei nuovi pali. "La presenza degli operatori non è stata continuativa e di questo abbiamo chiesto conto– spiega l’assessore alle opere pubbliche l’’impresa ha fatto sapere che l’esito positivo delle prove di carico è propedeutica alla continuazione delle lavorazioni". Prossimi passaggi, prima di arrivare alla consegna del ponte alla cittadinanza, saranno la realizzazione delle nuove spalle dei muri, le opere di carpenteria per l’assemblaggio dell’impalcato metallico del nuovo ponte e il varo dell’impalcato. Insoddisfatto l’interrogante Franco Musetti. "Prendo atto che secondo l’assessore il cronoprogramma sarà rispettato – replica il consigliere – vedremo anche se si andrà incontro con dei ristori agli esercenti che hanno subito una flessione del fatturato a causa dei lavori".

Elena Sacchelli