Inaugurati i parcheggi di interscambio: 329 posti in più e navette gratuite per il centro

La Spezia, 31 ottobre 2024 – Inaugurati questa mattina dal sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini i due nuovi parcheggi multipiano di interscambio di piazza D’Armi e piazzale Pozzoli. Gli interventi sono costati 5 milioni e 400mila euro. La cerimonia ha avuto luogo in piazzale Pozzoli ma entrambi i parcheggi da oggi saranno aperti e a disposizione della città.

Due nuove strutture situate in zone strategiche che consentiranno di raddoppiare il numero di stalli precedentemente disponibili. Due infrastrutture moderne per una città che sta cambiando velocemente e che necessità di nuove funzioni e maggiore efficienza soprattutto nell’ambito della mobilità.

“Oggi apriamo al pubblico due importanti infrastrutture – dichiara il sindaco Pierluigi Peracchini – , parte di un grande progetto e di una visione di città su cui abbiamo iniziato a lavorare dal nostro insediamento, per rivoluzionare la mobilità cittadina, rendendola più smart ed ecosostenibile. Con questi nuovi parcheggi di interscambio, raddoppiamo i posti auto in due aree strategiche e molto frequentate della città, piazzale Pozzoli e piazza D’Armi, entrambe collegate al centro con un servizio navetta attivo dal 4 novembre. Questo intervento ridurrà il traffico e il numero di auto in città, rappresentando un significativo passo avanti. L'iniziativa è parte del progetto Mit da 38 milioni di euro, che include il Polo di Interscambio di Migliarina e l'introduzione di nuovi filobus ecologici. In questi anni abbiamo tracciato la direzione che la nostra città deve seguire in termini di mobilità e sostenibilità ambientale, e continueremo a investire su questa strada con nuovi progetti”.

Grazie ai lavori il parcheggio in piazzale Pozzoli, passa così da 241 a 431 mentre quello di piazza d’Armi passa da 180 posti a 319. Entrambi i parcheggi sono dotati di impianti elettrici, antincendio e videosorveglianza.

Inoltre sono stati installati punti di ricarica per veicoli elettrici, bike-sharing e monopattini e di tutte le strutture proprie di un parcheggio di interscambio.

La sosta sarà gratuita per i lavoratori e per chi si recherà in centro e quindi strutture pensate anche a sostegno del tessuto economico cittadino. I parcheggi di interscambio, infatti, sono strutture di sosta che hanno la caratteristica di essere collegate ai mezzi del trasporto pubblico locale, permettendo ai pendolari che arrivano da periferie o dai centri vicini, di parcheggiare il proprio veicolo in sicurezza privilegiando appunto soste medio-corte.

Da lunedì 4 novembre sarà attivo un servizio di bus navetta gratuito per gli utilizzatori del parcheggio presso tutti e due i parcheggi per il collegamento dei parcheggi di interscambio di Piazzale Pozzoli e Piazza D’Armi con il centro Città.

Il servizio si articola nei seguenti percorsi:

-PIAZZALE POZZOLI (palazzetto dello sport), Via Carducci, Piazza Dante, Piazza Verdi, Via Chiodo, Viale Amendola, Corso Cavour, Due Giugno, Via Nazario Sauro, Via XV Giugno, PIAZZA D’ARMI;

-PIAZZA D’ARMI, Via XV Giugno, Via Nazario Sauro, Due Giugno, Piazza Brin, Corso Cavour, Via Gramsci, Via Chiodo, Piazza Verdi, Via XXIV Maggio, Viale Italia, Via Carducci, PIAZZALE POZZOLI (palazzetto dello sport);

Il servizio navetta verrà svolto tutte le settimane dell’anno solare, giorni feriali dal lunedì al sabato, dalle 7 alle 19, con le seguenti frequenze: una corsa ogni 15 minuti nella fascia oraria dalle 7 alle 8.30; ogni 30 minuti nelle altre fasce orarie del giorno.

Per quanto riguarda le tariffe si conferma la gratuità per le prime 12 ore di sosta dopo le quali si pagherà 2 euro l’ora. Sono stati poi studiati abbonamenti specifici per agevolare le soste lunghe. Abbonamento giornaliero, euro 5, da fare prima dell’inizio della sosta, 10 euro per 2 giorni, 30 euro per 30 giorni.