Palio del Golfo, la sfida delle borgate in diretta. La festa di Spezia

14:38

Temporale estivo

Il tempo non è buono su Spezia. Sta infatti piovendo su passeggiata Morin. C'è chi cerca riparo. Intanto tutto è pronto per la prima gara, quella Junior. Ma proprio le condizioni climatiche potrebbero in qualche modo influire sulla gara. Gli equipaggi stanno effettuando il riscaldamento in mare. Il vento e la pioggia potrebbero creare qualche problema per gli equipaggi che in gara sono nelle corsie esterne.