Palio del Golfo, pronti allo show. Tre giri di boa per la gloria. Muggiano grande favorito

La Spezia, 4 agosto 2024 – L’attesa è finita. Tre giri di boa – uno per Donne e Junior – per decidere chi è l’equipaggio più forte del golfo. Il giorno più atteso per le borgate marinare è arrivato, e il ’catino’ della passeggiata Morin è pronto come da tradizione a ribollire di tifo e gesta sportive da tramandare ai posteri.

I verdetti, alla luce dei risultati delle prepalio, sembrano già scritti, con tre equipaggi – il Muggiano nei Senior, il Fezzano con Donne e Junior – a dominare e vincere tutte le regate stagionali.

Ma si sa, il Palio del Golfo è una gara a sè, e non bisogna dare nulla per scontato. Ieri, la pesa delle imbarcazioni e la cena delle borgate hanno caratterizzato la vigilia. La stazzatura, uno dei momenti chiave del Palio, quello più tecnico e meno popolare, si è concluso senza sorprese.

Nell’area allestita davanti alla Capitaneria di Porto, tutte regolari le verifiche effettuate dal ’Gruppo stazzatori’ e dal personale della sezione di attività canottaggio della Uisp spezzina sulle imbarcazioni, che sono state poi sigillate e trasportate nel ’parco chiuso’ della sezione velica della Marina militare.

Grande partecipazione, in serata, per la tradizionale Cena delle Borgate, con i tavoli a occupare gran parte di corso Cavour. Oggi, il giorno della verità, quello che decreterà gli equipaggi più forti.

Alle 15, la riunione del consiglio di regata aprirà le ostilità, mentre alle 17 scatteranno le gare. I primi a scendere in acqua, sulla distanza dei mille metri, saranno gli armi Junior. In questa categoria, il Fezzano è favorito d’obbligo, avendo vinto tutte le prepalio, ma occhio a Porto Venere e Le Grazie, che nella sfida tutta ponentina potrebbero regalare sorprese. A seguire, alle 18, toccherà alle donne.

Anche in questa categoria (si voga sulla distanza dei mille metri; ndr) il pronostico sembra blindato: le campionesse uscenti del Fezzano cercano il bis, forti di otto successi in altrettante prepalio, e a tentare di impedirglielo saranno con tutta probabilità Fossamastra, Lerici e soprattutto il San Terenzo, in forte crescita nelle ultime settimane.

Il lungo programma del pomeriggio prevede poi l’esibizione degli incursori del Comsubin e poi, dopo la sentita commemorazione dei caduti in mare, alle 19.30 sarà il momento della gara regina, che vedrà tutte le tredici borgate al via per contendersi il drappo vinto lo scorso anno dal Fezzano.

Il pronostico, anche qui, è a senso unico, con il Muggiano che ha vinto tutte le prepalio della stagione – alcune delle quali con distacchi abissali sulle avversarie – mettendo una forte ipoteca sulla vittoria della 99esima edizione del Palio del Golfo.

La storia ormai centenaria del Palio, anche in questo caso, è ricca di stagioni nelle quali l’equipaggio dominatore delle gare stagionali non è poi riuscito a imporsi nella gara più importante dell’anno. Lo sanno bene nella borgata del Cavalluccio Marino, decisa a portare a casa un titolo che manca dal 2011.

A contendere il drappo saranno gli equipaggi del Canaletto, che in alcune gare ha dimostrato di potersi avvicinare all’armo rossoblù, e quello delle Grazie. Duemila metri da vivere tutti d’un fiato, al termine dei quali una sola borgata potrà festeggiare, regalando solo delusione alle altre dodici.

In serata, dalle 22.30, il consueto spettacolo pirotecnico sul mare, andrà a chiudere una giornata densa di emozioni, mentre per domani sera, come di consueto alle 21 nella cornice di piazza Europa, si terrà la cerimonia di premiazioni delle borgate vincitrici.