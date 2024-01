Paganini punta al bis. Pavero possibile novità. La Lega spinge Ruggia

L’impostazione di una campagna elettorale che riparta da punti fermi non è legata soltanto alla volontà dei sindaci attualmente in carica ma anche a quella delle forze di coalizione. Sia a Arcola che Vezzano Ligure infatti i primi cittadini sono già al centro delle concertazioni tra i gruppi di maggioranza che stanno valutando l’appoggio a Monica Paganini e Massimo Bertoni entrambi a disposizione per tentare la strada della conferma. Ma non tutto è così scontato nei giochi. A Vezzano Ligure la posizione di Massimo Bertoni, esponente di Italia Viva, deve comunque convincere pienamente la forza politica del Partito Democratico. "Sono stati anni molto difficili - spiega il sindaco Massimo Bertoni - che ci hanno messo tutti a dura prova. Chi ha svolto il nostro ruolo durante il durissimo periodo della pandemia ben conosce la fatica nel gestire la situazione. E’ stato un fardello pesante, inatteso e senza precedenti quindi ancheil ruolo degli amministratore è stato particolarmente difficile. C’è dunque bisogno di riflessione ma allo stesso tempo da parte mia la piena disponibilità a continuare un percorso di attenzione rivolta a un territorio come il nostro estremamente delicato che ha ancora aperte tantissime questioni soprattutto infrastrutturali. Quindi io ci sono ma dovrà esserci anche il sostegno di tutto il centro sinistra". Sul fronte opposizione le indicazioni per una candidatura cadono su Jacopo Ruggia consigliere della Lega e si attende una mossa anche dei Cinquestelle anche se, proprio dal centro sinistra, sono stati lanciati segnali di invito alla compattezza nella speranza di ridurre al minimo la dispersione dei voti proprio per affrontare uniti la sfida elettorale.

Anche ad Arcola si profilano scelte, almeno nella maggioranza, nel segno della continuità amministrativa. La candidatura bis di Monica Paganini senza però perdere di vista quella sul suo attuale vice Gianluca Tinfena tanto che sta girando nelle ultime ore anche l’ipotesi delle primarie di coalizione. Soluzione non semplice essendo i tempi di organizzazione molto ristretti. Il centro destra si sta già organizzando e la sorpresa potrebbe essere la candidatura a sindaco di Gino Pavero consigliere comunale di Cambiamo. Un profilo che per altro sarebbe ben visto anche dalla Lega. Tra le forze della coalizione di centro destra però spuntano anche i nomi di Giuseppe Mori e dell’attuale consigliere comunale Alessandro Navalesi subentrato nel corso della legislatura sui banchi dell’opposizione a Binetti.

Massimo Merluzzi