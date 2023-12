’Over the Rainbow’ al via a Madrignano Castello. Il concerto del Gospel Choir dà il la alla kermesse Il Consorzio Il Cigno presenta "Over the Rainbow", un ciclo di concerti con protagonista il Gospel Choir. Tre appuntamenti a Madrignano Castello, Serò di Zignago e Veppo di Rocchetta di Vara. Musica, valorizzazione della Via dei Monti e progetti sostenuti dalla Fondazione Compagnia di San Paolo di Torino.