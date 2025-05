Otto storie di violenza con ’La cacciatrice di mattonelle’ al Fantoni

Otto storie di donne e violenza raccontate con lucidità e coraggio e con la consapevolezza, sì, della bruttura delle situazioni, ma anche della capacità, forse dettata dalla disperazione, di capire comunque, che la bellezza esiste. Tutte narrate ne ‘La cacciatrice di mattonelle’, volume uscito due mesi e mezzo fa. "Ancora una volta, per fortuna, le donne fanno sentire la loro voce contro ogni forma di violenza – spiegano i promotori – . Ancora una volta questa voce corale si leva dal Circolo culturale Fantoni che l’8 maggio ospiterà l’autrice Emy Daniele per la presentazione del suo nuovo testo. Il libro edito dalla Casa Editrice Il Filo di Arianna (nella collana Percorsi Letterari), della Spezia, avrà una madrina d’eccezione nella persona della professoressa Gabriella Tartarini, che presenterà il testo dialogando con l’autrice. La vita delle donne, la loro fanciullezza, i loro sogni rubati o perduti e, forse, i sogni realizzati. L’8 maggio sembra riecheggiare la data tanto amata per tutti coloro che sono sensibili al tema femminile, quella dell’8 marzo. Una felice coincidenza per mantenere viva la fiamma del ricordo con la consapevolezza che la violenza sia da condannare ogni giorno dell’anno, che sia sempre possibile pensare ad un evento di sensibilizzazione e che le donne ogni giorno si impegnano per contribuire a creare un mondo più bello!". Racconti toccanti e con minuziose descrizioni, in 174 pagine, che cullano e trasportano il lettore con un climax ascendente a finali drammatici o risolutivi, da leggere senza prendere fiato. Appuntamento quindi nella nuova sede del Circolo Fantoni in Galleria Adamello 31 per oggi, a partire dalle 18, per un pomeriggio all’insegna della cultura e dello spettacolo: la presentazione, infatti, verrà arricchita dalla lettura di brani tratti dal libro stesso ad opera della compagnia teatrale Comme ci comme ça. L’entrata è libera. Ulteriori informazioni allo 0187 1780909.

m. magi