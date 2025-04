Ospedale Felettino, via libera alla variante delle parti esterne

Genova, 17 aprile 2025 - Via libera della Conferenza dei servizi – di cui fanno parte Comune e Provincia della Spezia, oltre che la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la Città Metropolitana di Genova – alla variante autorizzativa delle parti esterne al nuovo ospedale Felettino della Spezia.

“Si tratta di un passo avanti importante perché questa variante, relativa esclusivamente alle parti esterne all’ospedale e figlia della validazione iniziale complessiva del progetto esecutivo da parte del Rina Check, era l’unico elemento rimasto ancora da definire compiutamente - spiega l’assessore regionale all’Edilizia ospedaliera, Marco Scajola – senza alcuna variazione dei volumi del nuovo ospedale, con le attività di scavo che procedono spedite in cantiere”.

Le modifiche introdotte riguardano infatti la viabilità di accesso al pronto soccorso, all’ingresso principale, alla dialisi e all’obitorio oltre che all’autorimessa esterna, i percorsi pedonali e le zone verdi. La variante ha consentito di rivedere le geometrie dei tracciati, della viabilità e dei percorsi per garantirne la massima funzionalità, in relazione anche alla volumetria del parcheggio esterno e delle aree verdi, nonché agli impianti di videosorveglianza, irrigazione, raccolta delle acque e illuminazione. Confermato il numero complessivo dei posti auto, con circa 900 stalli. Per quanto riguarda i lavori in corso, entro fine mese saranno avviate le opere di fondazione.