Ospedale Felettino: via libera al progetto esecutivo, cantiere pronto ad aprire

Via libera. Il Rina Check ha dato l’ok al progetto esecutivo dell’ospedale Felettino, dopo una giornata convulsa durante la quale l’atteso pronunciamento sembrava dover slittare. E proprio a causa del ritardo della decisione nel corso del consiglio regionale si erano alzate le polemiche e gli scambi di opinioni tra il consigliere di opposizione Davide Natale e l’assessore Giacomo Raul Giampedrone. Ma in serata è arrivato il colpo di scena. Il Rina ha infatti validato la documentazione, da tempo sotto la lente del controllo, presentata dalla Guerrato quindi adesso si potrà procedere con l’apertura del cantiere.

In realtà manca ancora l’approvazione del progetto da parte di Asl5 ma la procedura dovrebbe arrivare nei prossimi giorni in modo da far finalmente decollare il piano entro le festività natalizie e comunque prima della fine dell’anno. "Abbiamo promesso di realizzare gli ospedali che i cittadini aspettano da anni – ha commentato il presidente Marco Bucci – e il passaggio di oggi dimostra che non perdiamo tempo e concretamente stiamo già dando attuazione al patto con i liguri. Il cantiere dell’ospedale Felettino è pronto a partire nei prossimi giorni, superando tutte le difficoltà oggettive degli ultimi mesi. Gli spezzini avranno presto una struttura moderna e in grado di dare risposte alle esigenze del territorio".

A rafforzare il concetto del governatore ci ha pensato l’assessore alla nuova edilizia ospedaliera Giacomo Raul Giampedrone. "Con la verifica del Rina abbiamo superato la fase più complessa inerente il progetto esecutivo – ha spiegato – grazie anche al supporto costante di Ire, che ha contribuito in modo importante a superare le difficoltà lungo il percorso rispetto alle osservazioni presentate e le integrazioni richieste. Il prossimo step è l’approvazione anche da parte di Asl5, così da poter aprire ufficialmente il cantiere entro le festività natalizie. In questo modo ci sarà piena continuità con le attività preliminari già avviate, di pulizia e preparazione delle aree".

Nel corso del consiglio regionale il consigliere di opposizione Davide Natale aveva incalzato la giunta sulla mancanza del cronoprogramma e quindi del nuovo slittamento dell’avvio del progetto. Ma non soltanto. Il rappresentante del Partito Democratico ha chiesto spiegazioni su alcuni dati economici importanti relativi all’adeguamento del canone spettante a Asl5. "Il cronoprogramma non c’è. Bene se è arrivato l’ok del Rina Check però a oggi la Regione non ci ha ancora consegnato il calendario dei lavori e sarà mia cura nel prossimo consiglio del 7 gennaio tornare alla carica. Questo è soltanto un passaggio. Intanto però si parla di un ritocco di almeno 500 mila euro all’anno del canone spettante a Asl5. Quindi si preannuncia una ulteriore mazzata economica per gli spezzini".

L’assessore Giampedrone ha confermato che nei prossimi giorni sarà anche individuato il commissario che avrà il compito di seguire in modo dedicato, giorno per giorno, la costruzione dell’ospedale. "Una figura – conclude – grazie alla quale contiamo di poter recuperare il ritardo di un paio di mesi che sono stati necessari per la verifica del progetto, in modo da rispettare le tempistiche di realizzazione dell’opera negli 850 giorni previsti, ovvero in quasi tre anni dall’apertura del cantiere".

Massimo Merluzzi