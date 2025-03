Ormeggio nell’Amp. Giudice annulla la multa

La multa a carico della società di noleggio è nulla se la violazione è compiuta da chi, affittuario del bene, non ha rispettato le regole nonostante ne fosse stato messo a conoscenza. È questa, in estrema sintesi, la motivazione che nei giorni scorsi ha portato il giudice del tribunale civile Gabriele Giovanni Gaggioli ad annullare una sanzione da 1500 euro comminata per violazioni commesse da un turista nell’Area marina protetta del Parco nazionale delle Cinque Terre. I fatti risalgono all’agosto del 2022, quando una società spezzina aveva concesso in locazione un gommone a un turista desideroso di godersi il mare delle Cinque terre. Tuttavia, il visitatore si è addentrato all’interno dell’Area marina protetta, ormeggiando in un’area tutelata, e quasi immediato è stato l’intervento della Capitaneria di porto, che ha accertato la violazione degli articoli 16 e 22 del decreto del ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. La sanzione è stata emessa dal Parco sulla base delle risultanze della Capitaneria, a carico del turista e anche della società noleggiatrice, con quest’ultima che non ha esitato a impugnarla. nei giorni scorsi la sentenza, con il giudice che ha annullato l’ordinanza di pagamento nella parte in cui individuava la corresponsabilità della società. "Non sono ravvisabili profili colposi imputabili alla società" scrive il giudice, evidenziando come la società, pur limitandosi a concedere in locazione il gommone, aveva comunque informato il turista sulle zone in cui non era consentita la navigazione: parte, quest’ultima, messa persino nero su bianco nel contratto di locazione.

mat.mar.