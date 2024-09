Orlando, le liste ora salgono a sette. Ecco la geografia delle candidature

In tutto sette liste. Una galassia di nomi e di punti di vista, anche distanti tra loro. Tenuti insieme sotto il cappello di un comune candidato alla presidenza e da un progetto politico chiaro: chiudere l’esperienza di governo del centrodestra in Liguria. La mappa delle candidature spezzine che fanno capo all’ex ministro Andrea Orlando è praticamente definita e sarà ufficializzata nelle prossime ore.

Per il Partito democratico si confronteranno: Davide Natale, segretario regionale e consigliere regionale uscente; Alessandro Silvestri; sindaco di Luni e avvocato; Paola Sisti, sindaco di Santo Stefano; Michela Marcone, già sindaco di Varese Ligure e imprenditrice nel settore della ricettività; Carola Baruzzo, ex assessore a Luni e operatrice di patronato. Cinque candidati in corsa anche per la lista del Movimento 5 Stelle: Paolo Ugolini (consigliere regionale uscente, residente ad Arcola); Federica Giorgi (ex consigliere di minoranza a Sarzana e avvocato); Gabriele Chiono, levantese, imprenditore; Giordano Kalan, spezzino; Maria Angela Magnani, insegnante in pensione. Alleanza Verdi e Sinistra schiera invece Roberto Centi (consigliere regionale uscente e docente); Valter Chiappini (sarzanese, ex dipendente Asl in pensione); Giorgia Lombardi (consigliere comunale alla Spezia e tecnico informatico); Sandro Pietrobono (ex sindaco di Pignone e pensionato Inail); Marzia Ratti (assessore ad Ameglia, già dirigente alla cultura nel Comune della Spezia); per la lista ’Patto civico e riformista per Orlando’ – formazione che tiene insieme Azione, Alleanza civica Liguria, Repubblicani europei, Popolari europeisti riformatori e Partito repubblicano italiano – sono candidati: Sabina Ambrogetti, avvocato e consigliere comunale a Sarzana; Thomas Landini, dipendente del Comune di Lerici e coordinatore di Avantinsieme-Alleanza civica Liguria; Gabriele Colombo, manager e imprenditore; Giuseppe Romeo, medico di base Asl; Rita Deplano, pedagogista ed esperta di pet therapy.

Ancora fluida la situazione per la lista ’Riformisti uniti per la Liguria’: nessun simbolo di partito ma contributi da Socialisti, + Europa e Italia Viva, che stanno mettendo a punto i dettagli di una lista che vedrebbe schierati, tra gli altri, il sindaco di Ameglia Umberto Galazzo; la coordinatrice provinciale di Iv Antonella Franciosi; il vicesindaco arcolano Gianluca Tinfena. Ci sono, infine, le due liste civiche. La lista ’Liguri a testa alta’, che candida il sindaco di Sesta Godano Marco Traversone; l’ex sindaco di Monterosso Emanuele Moggia; l’assessore del Comune di Vernazza Federica Salmonese; l’ex assessore lericina (giunta Caluri) Olga Tartarini e Ivano Bassani, agente provinciale della sezione faunistica. E la lista ’Orlando presidente’ che vede schierati l’avvocato Valentina Antonini; il direttore della struttura di Gastroenterologia della Asl Lorenzo Camellini; l’architetto Ludovica Marinaro; Angelo Massa, impiegato di banca e Leonardo D’Imporzano, giornalista e apneista.

Roberta Della Maggesa