Oreste Valente, compagno di scuola di Dante. Il suo libro per ’Non ci resta che leggere’

Si parlerà di Dante Alighieri nel prossimo appuntamento della rassegna letteraria ’Non ci resta che leggere’ in programma venerdì pomeriggio al centro sociale Ruffini di Santo Stefano Magra in via Vecchia del Piano a fianco della tensostruttura sportiva PalaConti organizzata dall’amminisrazione comunale in collaborazione con la biblioteca civica Arzelà. Il protagonista dell’incontro è Oreste Valente, attore, regista e scrittore, direttore artistico del premio Portovenere Donna oltre che voce e autore di RadioRai. Presenterà il libro dal titolo ’Innamoratamente O restando Dante’ nel quale il Sommo Poeta diventa un amico conosciuto a scuola e poi portato in scena nei teatri. Nel testo prendono inoltre voce grandi attori con i quali Oreste Valente ha condiviso il palcoscenico: Gassman, Albertazzi, Bene e Piovani ma anche quelli studiati e ammirati con Borges. La presentazione è in programma alle 17.30 con ingresso libero.