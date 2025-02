Ore d’ansia per la sciatrice. Sempre in prognosi riservata

Sono sempre stazionarie le condizioni della ventunenne spezzina coinvolta in un drammatico incidente sulla neve domenica mattina al Cerreto. La giovane sciatrice resta in prognosi riservata nel reparto di rianimazione dell’ospedale Maggiore di Parma dove è stata trasportata in elicottero dopo i primi soccorsi prestati sulla pista 2 dell’impianto sciistico sull’Appennino Reggiano da sempre frequentatissimo dagli appassionati dello sci spezzini. Al suo fianco i genitori che erano con lei anche nella giornata di domenica sulla pista. Intanto proseguono anche le indagini da parte della questura di Reggio Emilia coordinate dal pubblico ministero Denise Panoutsopoulos. Gli operatori della stazione di presidio della polizia di Stato al Cerreto sono intervenuti anche pochi istanti dopo la drammatica caduta insieme al personale sanitario in attesa dell’elicottero del 118. Secondo le prime ricostruzioni la ragazza dopo aver perso uno sci sarebbe scivolata a forte velocità contro una tubatura che scorre fuori pista. L’infrastruttura è segnalata e coperta da barriere protettive. Gli investigatori vogliono chiarire se i teloni imbottiti fossero adeguatamente posizionati. Domenica non erano invece installate le reti B, quelle recinzioni di color arancione che si vedono ai bordi delle piste da sci. Una assenza pare dovuta alla poca neve presente sulla pista 2 che non avrebbe garantito l’adeguato sostegno.

m.m.