Orario estivo Atc, novità nei bus a Lerici e 5 Terre

Scatta da domani l’orario estivo del servizio di trasporto pubblico di Atc. Novità per il servizio navetta di Lerici e per le corse delle Cinque terre. A Lerici, da domani il servizio sarà infatti modificato: sarà sempre presente il duplice servizio, in partenza dal Park di San Terenzo e quello che serve le frazioni alte del Comune, come Pugliola, Pozzuolo, Altino, con una una corsa ogni 30 minuti dalle 8.30 alle all’una di notte. Il servizio è gratuito. Novità anche alle Cinque terre. "Atc Esercizio offre ai visitatori e ai residenti delle Cinque Terre un servizio di mobilità efficiente, nel rispetto dell’ambiente e della vivibilità degli spazi urbani" fanno sapere dall’azienda che gestisce il trasporto pubblico in provincia. All’interno del Parco vige il sistema tariffario di Atc Esercizio; la Cinque Terre Card consente l’utilizzo del ‘trasporto sostenibile nel Parco’: gli orari variano a seconda dei periodi e della stagione e possono essere richiesti nei Centri Accoglienza. È garantita la libera circolazione per i possessori delle card turistiche del Parco solo all’interno delle 5 Terre, mentre la Cinque Terre Card non è valida per altre linee, come ad esempio per recarsi alla Spezia o a Portovenere.