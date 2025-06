"Ora salvate la Cestistica". Nel mirino anche il sindaco

Il caso Cestistica Spezzina sta prendendo quota. La notizia della mancata iscrizione della società al prossimo campionato di serie A2 ha aperto il dibattito e non stanno mancando gli appelli al salvataggio lanciati dai rappresentanti della politica. "E’ un fallimento sportivo per tutta la città e anche per tutta la provincia – ha spiegato Gianluca Tinfena consigliere provinciale e capogruppo del centrosinistra in Provincia e assessore al Comune di Arcola – è infatti inammissibile che le istituzioni non siano riuscite a trovare una soluzione per consentire alla principale realtà di basket della provincia e anche di tutta la Liguria di continuare il proprio percorso sportivo nelle massime categorie della pallacanestro italiana". La stoccata è poi diretta a Pierluigi Peracchini, sindaco della Spezia e presidente della provincia. "Come mai Peracchini non è riuscito, nel suo doppio ruolo istituzionale e amministrativo, ad andare incontro alle esigenze di un club che negli anni ha portato il nome della città e della provincia in giro per l’Europa? Perché nonostante i tanti segnali e il grido d’allarme da parte del principale movimento di pallacanestro femminile spezzino il presidente Armani e la dirigenza sono stati lasciati soli nel disinteresse generale? Peracchini, come si è interessato in passato dei passaggi societari e dei momenti di difficoltà dello Spezia Calcio, faccia altrettanto per aiutare la Cestistica Spezzina". Il consigliere provinciale ha chiamato in causa anche Regione Liguria. "Manca una strategia efficace da parte di Regione Liguria per dare risorse, valorizzare e promuovere lo sport femminile. Perché non trovare una formula come quella già utilizzata per Genoa, Sampdoria, Spezia e Entella Chiavari attraverso il progetto di marketing turistico La mia Liguria?".

Anche il consigliere regionale Davide Natale evidenzia il danno sportivo. "La Cestistica Spezzina – commenta il consigliere del Partito Democratico – rappresenta la massima espressione nella pallacanestro femminile. Come Termocarispe e poi Athletic Basket La Spezia per trent’anni è stata tra le società più importanti in Italia. La decisione di fare un passo indietro da parte del presidente Andrea Armani è una pagina amara per tutta la regione. Sarebbe auspicabile che la Regione Liguria, oltre a dirsi dispiaciuta allargando le braccia per bocca degli assessori Giampedrone e Ferro, si prodigasse fattivamente per mettere le eccellenze dello sport ligure di progettare il proprio futuro".