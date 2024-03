Operai manutentori camerieri e idraulici

Alcune delle proposte di lavoro pubblicate agli sportelli dei Centri per l’impiego della provincia di La Spezia. Per informazioni e candidature, https://formazionelavoro.regione.liguria.it

7 OPERAI Società specializzata in opere sanificazione ricerca 7 operai manutentori di impianti aeraulici, per manutenzione su impianti aeraulici di tipo industriale installati su navi (prevalentemente da crociera) o in ambito civile/terrestre in hotel e ristoranti (impianti di condizionamento, cappe di aspirazione delle cucine e delle lavanderie). Tempo determinato con possibilità di stabilizzazione, part-time di 20/30 ore settimanali. Età 20-50 anni. Zona La Spezia. Offerta 53952

1 OPERAIO Società di noleggio ricerca 1 tirocinante operaio assistente di banchina. La risorsa sarà formata per la preparazione dei mezzi (gommoni o auto) da consegnare ai clienti per il noleggio. Luogo di lavoro: frazione del Comune di Portovenere. Tirocinio d’inserimento/reinserimento lavorativo della durata di circa sei mesi con erogazione di un’indennità di partecipazione di 700 euro mensili. Orario 8-13 e 15.30-18.30. Possibile successiva assunzione con contratto da stabilire. Offerta 53944

2 CAMERIERI Locale a Sarzana cerca camerieri di sala per servire a tavola con preferibile conoscenza dei vini. Orario pranzo e cena, disponibilità weekend, tempo determinato full time. Età 18-45 anni. Offerta 53914

1 IDRAULICO Si ricerca per azienda del settore 1 apprendista idraulico per mansioni di riparazione tubazioni e ripristino piccola muratura. Preferibile un minimo di esperienza nella mansione o settori affini. Età richiesta dai 20 ai 29 anni. Si offre contratto di apprendistato professionale con orario di lavoro da lunedì a venerdì dalle 8 alle 17.30 compreso di pausa pranzo. Sede Sarzana. Offerta 53899