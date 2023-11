Omissione di soccorso. Trovato e denunciato

Investe una donna sulle strisce pedonali e scappa senza soccorrerla: rintracciato e denunciato dalla polizia locale. È successo sabato sera quando un giovane colombiano, in sella ad uno scooter, ha colpito la cinquantaseienne in via Chiodo, per poi fuggire. Per fortuna numerosi testimoni hanno fornito alla sezione infortunistica della municipale, il numero di targa. Così gli agenti hanno accertato che il motociclo era intestato a un ragazzo, già noto al comando in quanto nell’agosto del 2021, allo stesso modo, si era già dato alla fuga dopo aver provocato un altro sinistro alla guida dello stesso mezzo. Oltretutto il conducente guidava senza patente, perché mai conseguita. Non avendo trovato il ragazzo nell’abitazione di residenza, gli agenti, consultando le registrazioni della videosorveglianza, hanno riscontrato che, alcune ore dopo l’incidente, si era diretto verso Vezzano. Così, con l’ausilio dei colleghi del comune limitrofo, il colpevole è stato rintracciato e denunciato per omissione di soccorso e fuga .