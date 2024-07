Omicidio Daveti, oggi l’autopsia . L’esame verrà eseguito a Modena

Verrà eseguita oggi l’autopsia di Stefano Daveti, il sessantenne spezzino massacrato a colpi di bastone all’interno della sua abitazione di Morsiano nel Comune di Castelnuovo Monti. Sono indagati per omicidio due uomini, padre e figlio, vicini di casa dello spezzino. La famiglia della vittima, i fratelli Renzo e Andrea, si sono rivolti all’avvocato Andrea Lazzoni del foro spezzino che ieri ha nominato come consulente tecnico la dottoressa Darica Soprani di Parma mentre il legale degli indagati si è affidato al dottor Sabino Pelosi dell’istituto di medicina legale dell’Università di Modena. L’autopsia è fissata per stamani alle 9 all’ospedale di Modena. Il pubblico ministero ha concesso 90 giorni per presentare l’esito dell’esame anche se è probabile che i risultati verranno consegnati alla Procura di Reggio Emilia molto prima. Dopo l’autopsia sarà il pm a decidere quando autorizzare i famigliari a organizzare l’estremo saluto. Nei giorni scorsi in città tra le tante testimonianze di affetto e i ricordi del passato spezzino di Stefano gli amici, tanti, avevano pensato di salire nel paese dove Daveti risiedeva da anni per organizzare un saluto. Stefano Daveti aveva 63 e dopo l’insegnamento di storia dell’arte in vari istituti superiori aveva deciso di rinunciare alla cattedra per dedicarsi all’arte, la sua vera passione. Nel casolare che aveva acquistato e ristrutturato ha trovato la morte, aggredito in casa con una violenza inaudita. E’ morto in ospedale a Parma dopo tre giorni di agonia durante i quali non ha mai ripreso conoscenza. Nel registro degli indagati sono finiti padre e figlio e per loro l’accusa è davvero pesantissima.

m.m.