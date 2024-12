Omaggio olandese alle 5 Terre

Le Cinque Terre e il borgo di Levanto raccontati sulla rivista ’De Smaak van Italië’ tra mare, tradizione e ospitalità. L’articolo è stato pubblicato sulla versione online del magazine punto di riferimento nei Paesi Bassi da circa 20 anni per chi sceglie l’Italia come destinazione turistica.

"Il reportage – riferisce in una nota la stessa rivista – esplora la ricchezza del territorio ligure, tra tradizioni locali, eccellenze gastronomiche e un’accoglienza senza pari. Nel 2023, secondo i dati Istat, il turismo olandese in Italia ha registrato una crescita significativa, con circa 3 milioni di presenze. I turisti olandesi si distinguono per una durata media del soggiorno di 4-5 notti e una spesa media giornaliera di circa 120 euro. Questo fa dell’Italia una meta privilegiata per i viaggiatori dai Paesi Bassi, attratti dalle città d’arte, dalla cultura e dalle bellezze naturali". In questo contesto, "la Liguria si conferma una delle regioni più apprezzate dai turisti olandesi, in particolare per località come Levanto e le Cinque Terre, che offrono un connubio unico tra mare cristallino e paesaggi mozzafiato. Nel 2023, le presenze olandesi in Liguria hanno superato le 200 mila unità, con un impatto rilevante su territori come Levanto, un vero e proprio punto di accesso verso le Cinque Terre, noto per la sua tradizione culinaria e l’atmosfera autentica".

L’articolo su Levanto e le Cinque Terre "vuole essere un omaggio a questo straordinario territorio, narrato attraverso le sue eccellenze nel campo dell’ospitalità e della gastronomia". La rivista r conclude: "De Smaak van Italië, con questa pubblicazione, rinnova il suo impegno nel promuovere l’Italia come destinazione turistica di riferimento per il pubblico olandese, valorizzando le unicità del suo territorio".