Omaggio con l’apecar al Picco

A chi non è capitato di vedere in giro, con la sua apetta agghindata di bandiere dello Spezia, il popolare tifoso aquilotto Graziano Conchione, premiato recentemente per i suoi sessant’anni di appartenenza alla Società di Mutuo Soccorso di Mazzetta. Da alcuni anni residente a Caniparola di Fosdinovo, Conchione è solito girare per le strade provinciali con il suo mini autocarro, facendo tappa obbligata a Follo per assistere agli allenamenti degli Aquilotti. Mercoledì scorso, sfidando la calura estiva, il noto supporter si è recato in ‘spedizione’ al ‘Picco’ "per onorare la memoria di Coriolano Perioli, il presidente dello Spezia che nel ‘44, creò la squadra che vinse lo scudetto. Doveroso un omaggio floreale a Perioli e una bandiera personalizzata in suo onore. Un uomo che, purtroppo, morì nel campo di concentramento di Gusen, in Austria, senza aver potuto gioire di quell’epica impresa della sua squadra".

F.B.