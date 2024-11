Omaggio al maestro Vaccarone. Tra tele e incisioni acquarellate

Grande e commossa partecipazione, sabato pomeriggio, nei locali dell’ente camerale di via Veneto, alla cerimonia di inaugurazione della mostra ‘Dall’alba al tramonto’, organizzata dall’associazione culturale Startè di Paolo Asti con il contributo della Camera di commercio e dedicata alla memoria dell’artista Francesco Vaccarone, scomparso ad aprile di quest’anno. Ventuno lavori, più cinque incisione acquarellate a mano, realizzate dal celebre pittore spezzino appositamente per essere esposte in occasione di un evento precedente. Nel 1984, infatti, la Camera di commercio allestì una mostra con opere di Vaccarone e di Marzulli: si trattava di una delle prime occasioni in cui l’ente apriva a iniziative culturali.

Al vernissage, dopo il saluto del vicesindaco Maria Grazia Frijia, hanno preso parte Davide Mazzola, vicepresidente della Camera di commercio e il curatore Paolo Asti. Da Milano si è collegato l’artista Marco Casentini, che ha tracciato un commosso ricordo del maestro. "Siamo orgogliosi – ha sottolineato Mazzola – di ricordare la figura di Vaccarone: un tributo doveroso e sentito, a un uomo e a un artista che, tramite le sue opere, ha dato lustro alla Spezia, alla Liguria e all’Italia, facendo brillare il nome della città nel panorama internazionale e godendo di unanime apprezzamento da parte della più qualificata critica". Il catalogo della rassegna (art director Marco Condotti) contiene un testo critico di Dehò, professore e storico dell’arte, già autore della monografia che l’editore Allemandi ha dedicato all’artista nel 2015. La mostra sarà visitabile da oggi fino al 13 dicembre nei seguenti giorni e orari: dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.30 e il martedì e il giovedì anche dalle 15 alle 17.