Omaggio a David Beghè

Da Calice al Cornoviglio alla Spezia, attraverso la cultura, per non dimenticare il paese della Val di Vara che, dal 2 maggio scorso, a causa di una frana che ha interrotto la strada provinciale, vive in una sorta di ‘pseudoisolamento’. A 92 anni dalla scomparsa del pittore David Beghè, nato nella frazione di Nasso e formato a Milano, all’Accademia di Belle Arti di Brera (dopo aver iniziato in quella di Carrara) dove si è diplomato nel 1875, l’associazione culturale che porta il suo nome organizza un convegno per ricordarlo e per rafforzare il legame fra la città e il suo entroterra. L’evento si svolgerà domani, alle 16.30, al Circolo Fantoni, in Galleria Adamello 31. Paesaggista, ritrattista e grande affreschista, amava anche riposare suonando l’organo nelle pause di lavoro all’interno delle tante chiese in cui era chiamato a lavorare.

Tra l’altro nonostante molto del suo tempo lo passò lontano dalla sua Calice, Beghé non perse mai il rapporto con la sua terra natale e fu proprio a Nasso (la frazione in cui nacque), che si realizzò un vero e proprio dibattito culturale con un altro grande pittore spezzino: Agostino Fossati, che aveva scelto il Calicese come zona di residenza estiva. Due lezioni magistrali saranno tenute da Roberto Centi, latinista, che parlerà dell’importanza dei beni culturali per il rilancio della Val di Vara, e da Marzia Ratti, storica dell’arte, direttrice dei musei civici della Spezia dal 1990 al 2019 che, anche attraverso la proiezione di immagini, guiderà alla conoscenza dell’artista. I lavori saranno moderati dal giornalista Riccardo Sottanis e saranno introdotti dai saluti del sindaco di Calice al Cornoviglio, Federica Pecunia, e del presidente dell’associazione David Beghè, Flavio Cucco. Interverranno, inoltre, il portavoce dell’europarlamentare Brando Benifei, Gianmarco Franchi, che spiegherà che cosa stia facendo l’Europa per valorizzare le nostre aree interne; Paolo De Nevi, artista, editore, cultore delle tradizioni della Val di Vara, illustrerà, invece, il percorso della Pinacoteca, fondata nel 1992, oggi in fase di espansione. Il convegno è patrocinato dal Comune di Calice al Cornoviglio. L’ingresso è libero senza prenotazione. Per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero di telefono 333 6540793.

Marco Magi