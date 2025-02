’Ogni promessa è un debito’. L’opera buffa di Salemme al Civico

"Definirei questo mio ultimo lavoro come un’opera buffa". Vincenzo Salemme, che ha scritto e diretto ‘Ogni promessa è debito’, nel quale è l’interprete principale, sarà protagonista venerdì e sabato, sempre alle 21, al Teatro Civico, in una tappa del cartellone extra abbonamento. Sant’Anna, protettrice di Bacoli, ha fatto un miracolo: ha salvato la vita a Benedetto Croce e ai figli Rebecca e Marco, finiti con la barca su uno scoglio. L’imbarcazione era guidata da Roberto, assistente di Benedetto, il proprietario di una piccola pizzeria dei Campi Flegrei, e dopo l’impatto è finita in alto mare, in balia delle onde e di uno spaventoso temporale. Pare che Benedetto, nella disperazione del momento, si sia rivolto alla Santa promettendole una donazione molto generosa. Il suo disperato appello ha avuto un esito molto positivo perché subito dopo l’annuncio del voto, la radio di bordo ha ripreso a funzionare e la sua richiesta di aiuto è stata raccolta dalla guardia costiera che ha salvato lui, la famiglia e l’assistente. Il fatto è, però, che l’appello di Benedetto è stato anche diffuso dai media locali e adesso tutto il paese aspetta festoso il miracolato benefattore. Ma, una volta in salvo, il proprietario della pizzeria Croce e Delizia, avendo ricevuto un colpo in testa, non ricorda quasi più nulla, né del voto alla Santa né del motivo che lo ha spinto a promettere quella enorme cifra, ben 5 milioni di euro! Come mai una cifra così alta? Ognuno crede di essere il pretendente più legittimato a ricevere quei soldi. Intanto i carabinieri indagano, vogliono sapere se e come mai Benedetto sia in possesso di quei soldi. Ma lui continua a negare, continua a giustificarsi, a dire che forse, la paura di morire, la disperazione dettata da quella paura, la volontà di salvare. Eppure si sa che ogni promessa è debito e che quando l’impegno è stato preso con una Santa di tale caratura allora, se il patto non viene rispettato, le conseguenze possono rivelarsi anche peggiori dello scampato pericolo. Sul palco, in ordine alfabetico, anche Nicola Acunzo, Domenico Aria, Vincenzo Borrino, Sergio D’Auria, Oscarino Di Maio, Pina Giarmanà, Gennaro Guazzo, Antonio Guerriero, Geremia Longobardo, Rosa Miranda, Agostino Pannone e Fernanda Pinto. "C’è molta comicità nella difficoltà di mantenere una promessa così onerosa – conclude Salemme – C’è un po’ di grottesco perché il protagonista deve fare i conti con il mondo del fanatismo religioso e delle apparizioni miracolose". Biglietti, oltre che online su Vivaticket, al botteghino del Teatro Civico, aperto dalle 8.30 alle 12 (domani anche dalle 16 alle 19) allo 0187 727521 o a [email protected]. Marco Magi