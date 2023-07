Oggi PrePalio alle Grazie Gare in mare, festa a terra

A due settimane dal Palio del Golfo, è la baia delle Grazie a ospitare la penultima gara prepalio, elemento clou della festa della borgata con richiami gastronomici ai giardini. L’appuntamento è per oggi pomeriggio dalle 17: a scendere in acqua per primi saranno gli equipaggi Junior; a seguire, alle 17.45, la gara femminile, e poi alle 18.30 quella Senior. Un’occasione per gli armi di affinare la preparazione in vista del grande appuntamento del 6 agosto; in queste settimane, gli equilibri si sono ormai delineati: le ultime prepalio hanno visto un dominio del Fezzano nelle categorie Senior e femminile, mentre più aperto pare il discorso negli Junior, dove il Cadimare, dopo aver recitato il ruolo di rullo compressore, si è inceppato nelle ultime tre settimane, complici due squalifiche che hanno vanificato altrettante vittorie, e la sfortuna (con contorno di polemiche) che ha caratterizzato l’ultima prepalio dei giovani cadamoti a San Terenzo. La gara delle Grazie, così come l’ultima prepalio del Muggiano, serviranno anche per stabilire le graduatorie del Trofeo Palio del Golfo, la classifica che tiene conto dei piazzamenti degli equipaggi nelle prepalio stagioni, e dalla quale vengono poi stabilite le corsie delle varie borgate al Palio del Golfo. Tra i Senior, il Fezzano grazie alle ultime tre vittorie consecutive ha agganciato la vetta: gli Squali guidano con 128 punti, due in più del Canaletto, mentre terza è la Venere Azzurra con 113 punti. Questi tre equipaggi hanno dimostrato per ora di avere qualcosa in più degli altri, anche in termini di continuità. Nella categoria Junior, la vetta è del La Spezia Centro: gli spezzini guidano con 129 punti grazie a una straordinaria regolarità, avendo conquistato in questi mesi una vittoria, tre secondi posti e tre terzi posti; al secondo posto Le Grazie con 123 punti, grazie a due vittorie e quattro secondi posti, mentre al terzo posto della classifica c’è il San Terenzo con 113 punti, grazie soprattutto alla vittoria e ai due terzi posti conquistati nelle ultime tre gare. La classifica femminile premia per ora il Fossamastra: le campionesse uscenti, nonostante siano ancora a secco di vittorie, guidano la graduatoria con 125 punti grazie a cinque secondi posti e due terzi posti; al secondo posto il Fezzano con 118 punti, frutto di sei vittorie, mentre il terzo posto è appannaggio del Lerici, con 114 punti, grazie a una straordinaria regolarità nei piazzamenti.