Oggi l’addio al dottor Lombardi. Si è spento il medico-politico. Era stato consigliere regionale

La triste notizia è arrivata l’altra sera e ha lasciato un profondo senso di dolore in città. Si è spento all’età di 67 anni il dottor Marco Lombardi, professionista spezzino conosciutissimo così come la sua famiglia. Il medico chirurgo ha svolto incarichi dirigenziali agli ospedali di Borgo Val di Taro e Fidenza e quello di dirigente dell’Asl di Parma. Marco Lombardi era molto conosciuto nella sua città dove si fondano le radici della sua famiglia e soprattutto dove era cresciuto e rimasto fino al conseguimento della maturità al liceo scientifico "Pacinotti" prima dell’inizio del percorso universitario alla facoltà di medicina all’Università di Parma e la successiva specializzazione all’ateneo di Bologna. tanti impegni dunque oltre i confini spezzini ma con la sua città sempre nel cuore e infatti nelle occasioni libere era frequente il suo passaggio a salutare i famigliari e gli amici di sempre.

Oltre alla carriera professionale si è dedicato alla politica e nel 1995 era stato eletto in consiglio regionale dell’Emilia Romagna nelle fila del Pds-Ds. La politica è per altro una passione condivisa dalla sorella Giorgia, attualmente consigliere comunale di opposizione a Spezia della lista "Leali a Spezia" e prima ancora anche dal padre rappresentante del Partito comunista italiano. La famiglia Lombardi, molto conosciuta in città e in particolare nel quartiere della Pianta dove risiedeva, aveva realizzato una catena di lavanderie di consumo e industriali e in seguito un’impresa operativa nel settore meccanico. Giorgio Lombardi era stato a lungo presidente dell’associazione Cna spezzina e consigliere comunale alla Spezia, appunto per il Partito comunista italiano. Questa mattina, martedì, dalle 11 all’obitorio civile dell’ospedale Sant’Andrea sarà possibile salutare per l’ultima volta il dottor Lombardi . Tra le tante attestazioi di cordoglio alla famiglia e al figlio Michele e giungano anche quelle da parte della nostra redazione.

m.m.