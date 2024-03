Oggi il gemellaggio tra bande

Due bande per un gemellaggio. In Sala Dante, in via Ugo Bassi 4 alla Spezia, questo pomeriggio alle 17 si esibiranno la Filarmonica ’Puccini’ che ha il suo quartier generale a Migliarina, e la Banda Musicale dell’Alta Valle Susa di Salbertrand. L’evento, che ha ottenuto il patrocinio del Comune della Spezia, sarà ad ingresso gratuito. L’idea di questa speciale iniziativa è Yannis Sarbunk, che ha coinvolto i musicisti del Torinese in occasione della festa patronale: il 16 e il 17 marzo, la delegazione sarà in città e durante l’evento eseguirà una decina di brani con l’inserimento di una voce femminile. Sarà poi la volta dei ‘padroni di casa’. La scaletta sarà in grado di accontentare i gusti più disparati: la proposta spazierà fra melodie classiche, colonne sonore, jazz, passando per i Blues Brothers e gli Abba. Gran finale, dopo le due esibizioni, due brani dedicati alla città della Spezia. "L’intento – spiegano gli organizzatori – è di coinvolgere e divertire tutti".