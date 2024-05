Oggi al Terminal Cruise dibattito con l’urbanista Stefano Boeri

Il rapporto tra architettura, città e porto è il tema al centro del convegno curato da Fabrica – società cooperativa spezzina – per la prima edizione di DePortibus. Appuntamento oggi alle 14.30 al Terminal Cruise della Spezia. Attraverso story case, discussioni e testimonianze autorevoli, il convegno approfondirà il rapporto tra l’architettura e l’urbanistica dei porti e lo sviluppo delle città costiere, promuovendo la connessione tra economia marittima e vita urbana. Dopo i saluti della vicepresidente di Fabrica, Daniela Cappelletti, interverranno, intervistati dal direttore di Italia Circolare Paolo Marcesini, l’architetto e urbanista di fama internazionale Stefano Boeri e Walter Mariotti, direttore di Domus. Alle 15.30 l’intervento di Beatrice Moretti, architetto e ricercatrice dell’Università di Genova che presenterà il cluster Pulse, che studia l’evoluzione urbanistica degli scali commerciali italiani, e il Coastal design lab, uno studio di design permanente tenuto nell’ambito del master in architettura dell’università di Genova, che si occupa dei processi trasformativi di paesaggi costieri, corsi d’acqua urbani, porti, aree produttive o dismesse della costa. "Siamo in una città di mare e i nostri orizzonti sono diversi da quelli di tutte le altre – spiega Daniela Cappelletti –. E siamo in una città di porto e in questo luogo spesso troviamo il nostro limite, ma anche la nostra forza. La città e la sua storia si costruiscono sul confine tra questi due elementi. Cosa possiamo fare per conservare il nostro patrimonio naturale, economico e culturale trovando il mezzo con il quale il nostro limite possa conservare la profondità dell’orizzonte?". Dopo un intervento di José Manuel Pagés Sánchez, direttore dell’Agenda 2030 di Aivp - The worldwide network of port cities, chiuderà il convegno un confronto sul futuro del porto della Spezia e sul rapporto con il porto di Carrara con Mario Sommariva, presidente dell’Adsp del Mar Ligure Orientale, e i sindaci della Spezia, Pierluigi Peracchini, e Carrara, Serena Arrighi.