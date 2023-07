Officine Papage dà spettacolo Il meglio del teatro di oggi sui palcoscenici di Nuove Terre

Diciassette spettacoli in dieci paesi per ‘Nuove Terre’, il festival multidisciplinare di spettacoli dal vivo ideato da Officine Papage – con la direzione artistica di Marco Pasquinucci e quella organizzativa di Annastella Giannelli – che torna ad animare i borghi della riviera e dell’entroterra ligure tra Spezia e Genova, portando il meglio del teatro contemporaneo al di fuori del consueto circuito di settore.

Dal 2013 al 2023, undici edizioni hanno permesso al progetto di assumere un carattere sempre più definito e riconoscibile, fino ad affacciarsi sul panorama internazionale, in gemellaggio con una delle più interessanti e quotate realtà della scena portoghese: il Teatro da Garagem di Lisbona diretto da Carlos J. Pessoa, che aprirà la kermesse sabato a Framura con lo spettacolo ‘Segundo acto’, una liturgia giocosa dedicata alle seconde possibilità che attraversano storia e presente, nella vita degli individui e delle comunità. Fino al 24 agosto il Festival presenterà al pubblico anche una prima nazionale e tre prime regionali. Drammaturgia contemporanea, multidisciplinarietà, intergenerazionalità, repertorio e novità, con un programma arricchito ogni giorno da attività collaterali ideate per conoscere meglio il territorio, e che prosegue con l’esilarante ‘I marziani al mare’ con Beatrice Visibelli e Marco Natalucci a Bonassola il 22 luglio e l’esplosiva ‘Sexmachine’ di Giuliana Musso a Deiva Marina il 29 luglio. Il 4 agosto si torna a Framura con Abracadabra’, e a Deiva (6 agosto) con le emozioni e l’ironia di ‘La felicità è uno schiaffo’. Dal 7 al 9 agosto si sale in Val di Vara: a Varese Ligure con Alice Bossi in ‘La bianca, la blu e la rossa’, a Brugnato con il sorprendente ‘Amleto Take Away’ di Gianfranco Berardi e Gabriella Casolari, e a Sesta Godano con ‘Andante’. Al mare di Framura si torna il 10 agosto con Serena Balivo e Mariano Dammacco con ‘Spezzato è il cuore della bellezza’, poi si potrà ridere con Nicola Radaelli in ‘Macbeth Banquet’ a Bonassola il 14 agosto, ascoltare Silvia Montagnini nel suo ‘Marie’ a Levanto il 17 agosto, o andare sulla spiaggia di Riva Trigoso per ‘Acqua’ il 18 agosto. Il giorno dopo, a Deiva, Lorenzo Maragoni è con Niccolò Fettarappa in ‘Solo quando lavoro sono felice’, mentre c’è il circo contemporaneo di ArteMakìa in ‘On the Road’ il 20 agosto a Moneglia. Tra monti e mare è anche il gran finale: il 23 agosto nell’oasi collinare di Carro, con i cantastorie del Teatrino Giullare nel riallestimento di ‘Lettere a un Lupo e Tragedia di Roncisvalle con bestie’ di Giuliano Scabia e al porticciolo di Framura il 24 agosto con la prima di Pino Petruzzelli in ‘Punta del Rospo e altre storie’. Info: al 371 4612350.

Marco Magi