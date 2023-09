Azienda con sede a Sarzana in via Muccini sta cercando personale. Si tratta di un’officina meccanica veicoli industriali e commerciali che al momento sta ricercando 2 apprendisti meccanici, anche senza esperienza, ma volenterosi di imparare il mestiere. Per maggiori informazioni e per candidarsi a questa proposta di lavoro contattare il numero 0187 625631.