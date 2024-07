“Oblivion Collection”. Il trionfo della parodia con le canzoni... degli altri

Cinque voci e una chitarra, il trionfo della parodia. Gli Oblivion, con i pezzi più divertenti della collezione, racchiusi nei 90 minuti di ‘Oblivion Collection’ – la playlist di Alta Rotazione del gruppo – un racconto fatto di canzoni sì, ma di canzoni degli altri, presentate stasera, alle 21.30, nel nuovo appuntamento del La Spezia Estate Festival in piazza Europa. E c’è di più nella selezione ci saranno alcuni contenuti speciali in edizione limitata: brani dei loro maestri virtuali che eseguiranno per intero senza nemmeno cambiare le parole. Un vero e proprio shock. A metà tra un concerto e una chiacchierata, gli Oblivion diventeranno davanti agli occhi degli spettatori i cinque dei Promessi Sposi in 10 minuti, i cinque gradi di separazione tra i Queen e Gianni Morandi, i cinque delle parodie sanremesi e i cinque dell’Ave Maria Remix. Riuscendo comunque a mantenere lo status di cinque... cialtroni.

In scena sul palco di piazza Europa ci saranno Graziana Borciani, Davide Calabrese, Francesca Folloni, Lorenzo Scuda e Fabio Vagnarelli. Gli Oblivion affiancano alla loro attività teatrale e sul web – dove pubblicano a ritmo costante i loro celebri mashup e parodie – la presenza in trasmissioni tv e radio, dove si esibiscono con i loro must. In particolare, fanno parte del cast di Zelig (Canale 5, 2011 e 2023) e Only fun (Nove, 2021, 2022 e 2024). Il botteghino del Teatro Civico (ingresso da via Carpenino), è aperto dalle 8.30 alle 12.30 e stasera anche nell’Area Spettacoli di piazza Europa dalle 18.30. I biglietti sono in vendita anche sulla piattaforma online Vivaticket. Informazioni allo 0187 727521 o all’email [email protected].

Marco Magi