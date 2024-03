Obi spalanca le sue porte: "Un grande investimento"

Piante di limoni e il profumo della macchia mediterranea, nell’ area Garden di Obi la Liguria è sicuramente protagonista. Il nuovo punto vendita, il primo in tutta la Liguria, apre oggi le sue porte promettendo di esaudire tutti i desideri di coloro che vogliono rimodernare la loro casa o arricchire il proprio giardino. Il nuovo negozio è aperto 7 giorni su 7 e presenta un assortimento di oltre 50mila prodotti distribuiti su una superficie di 6100 metri quadrati, ricavata dal recupero dell’area degradata della ex Sio. "Abbiamo grande aspettative – spiega il direttore generale di Obi Italia Paolo Alemagna – con questa nuova apertura la nostra rete commerciale si attesta a 57 punti vendita distribuiti lungo la penisola. Il momento dell’inaugurazione è sempre una grande emozione, in questo caso specifico essere stati parte integrante della riqualificazione di un’area depressa aggiunge ancora maggior soddisfazione". Questo fine settimana Obi darà il benvenuto a tutti i suoi clienti, grandi e piccini, per festeggiare insieme e scoprire il nuovo negozio con un weekend ricco di offerte esclusive ed eventi speciali. L’intrattenimento sarà curato da Radio Bruno, verranno distribuiti gadget e aperitivi e ci sarà la possibilità di scattare foto ricordo in uno spazio appositamente allestito e animato dalla mascotte Biber.

"Un modo – sottolinea Alemagna – per mettere da subito il cliente al centro, che è poi la nostra filosofia. L’investimento fatto dimostra che crediamo molto nel negozio fisico, ma per essere competitivi è necessario fare un salto in avanti rispetto al passato nella qualità del servizio offerto. Chi verrà a visitarci sarà accolto da un personale altamente qualificato, in grado di seguire il cliente in tutte le fasi dell’acquisto e anche oltre. Una vera e propria consulenza su misura, in grado di intervenire per esempio nella fase di progettazione di uno spazio attraverso la creazione di un render o in quella post vendita prendendo parte alla consegna e all’installazione di quanto acquistato". Il team dei ragazzi in tuta arancione è costituito per l’80% da giovani della nostra provincia, affiancati da figure più esperte trasferite dall’azienda da altri negozi. "Legame con il territorio – conclude Alemagna – e innovazione: attraverso questi due pilastri siamo sicuri diventeremo un punto di riferimento per gli spezzini".