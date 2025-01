Obbligo di esposizione del codice Cin. Nuove regole nelle Cinque Terre

Le nuove disposizioni per l’affissione del codice Cin – il codice identificativo nazionale per le strutture turistico-ricettive – hanno portato i tre Comuni delle Cinque Terre a uniformare le norme locali a salvaguardia del decoro urbano le regole per l’esposizione dei cartelli identificativi. Con le nuove norme infatti tutti gli operatori sono obbligati a esporre il codice Cin all’esterno dello stabile dove viene esercitata l’attività.

Per preservare il decoro degli immobili e dell’ambiente urbano, evitando soluzioni improvvisate, i tre Comuni hanno introdotto una variante al regolamento comunale di arredo urbano e pubblico decoro per normare le modalità di affissione delle targhe col codice Cin.

Per le attività già obbligate a una targa identificativa, il codice Cin sarà riportato sulla targa già esistente, evitando nuove installazioni che potrebbero compromettere il decoro urbano. Per le attività non obbligate a una targa identificativa, il codice Cin dovrà essere riportato su una targa specifica che rispetti le indicazioni del regolamento comunale per tipologia, materiali e dimensioni.

Questa targa, da posizionare a lato del portone d’ingresso, riporterà il nominativo e il codice di tutte le attività presenti nello stabile non obbligate a possedere una targa individuale. Tutte le nuove installazioni dovranno essere sottoposte a verifica e approvazione da parte degli uffici tecnici comunali per garantirne la conformità alle normative.