Nuovo sfratto alla Venere Azzurra. Il Pd contro l’amministrazione

Fa discutere a Lerici il nuovo braccio di ferro tra il Comune e la borgata della Venere Azzurra, con gli uffici a intimare all’associazione, con una lettera inviata pochi giorni fa con cui si chiede di "liberare i locali occupati senza titolo e non idonei allo svolgimento di attività sportive in totale sicurezza e conformità alle normative vigenti", nella fattispecie un magazzino situato nel complesso sportivo di Falconara. Sul tema, pubblicato nell’edizione di domenica de La Nazione, è intervenuto anche il Pd di Lerici. "La Lega Navale di Lerici non ricorda neanche minimamente gli squatter che occupano abusivamente; il Comune dovrebbe motivare la spesa di 4.000 euro per dividere il locale tecnico di Falconara e munirlo di condizionatori, determina del novembre 2018, lavori precedenti l’utilizzo da parte della borgata Venere Azzurra. Siamo in presenza di una borgata che utilizza quel locale da sei anni e il Comune ora afferma che lo ha fatto senza titolo. Spendono soldi pubblici per attrezzare il locale e non si accorgono che per sei anni c’è qualcuno dentro? A noi sembra l’ennesima ritorsione dopo che il Comune ha perso l’ennesimo ricorso al Tar".