Nuove infrastrutture. Strada Sorbolo-Carnea. Progetto da sei milioni

Un’idea di cui si parla da almeno tre decenni, ma che solo ora viene messa nero su bianco in un progetto esecutivo che attende ora denari dalla Regione piuttosto che dallo Stato per essere realizzato. Stiamo parlando della strada comunale per collegare le due frazioni collinari follesi di Carnea e Sorbolo, per la quale la giunta comunale guidata da Rita Mazzi ha approvato in linea tecnica la progettazione e spera ora in un finanziamento cospicuo, dato il quadro economico complessivo dell’intervento stimato dai progettisti in 6.159.833.78 euro. Il progetto, prevede la realizzazione di una nuova strada tra i due borghi lunga 809 metri lineari , che abbia tra i suoi obiettivi quello di creare una via di collegamento alternativa nel caso in cui si verifichino delle situazioni di criticità (leggi frane) sulle attuali arterie comunali,evitando di fatto una situazione di isolamento della popolazione in caso di emergenza. É il caso di Carnea, il cui borgo è accessibile da una sola strada "Dopo anni di attesa – spiega l’assessore ai Lavori pubblici del Comune di Follo, Corrado Vezzi – abbiamo veramente il progetto esecutivo che comprende progetto strutturale, relazione geologica progetto architettonico e tutti gli studi necessari. Quindi il primo passo è fatto: ora il secondo è la ricerca del finanziamento. Il motivo importante di questa scelta è che Carnea è un paese accessibil da una sola strada, e visti i problemi di dissesto idrogeologico che abbiamo sul nostro territorio, è molto importante avere strade alternative e più vie di accesso ai paesi. La strada avrà un costo di quasi 5 milioni di euro e i lavori avranno la durata di circa 12 mesi".

Matteo Marcello