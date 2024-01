Nuova sede all’ex Beghi: "Ora la testa tra le stelle"

La comunità degli appassionati di astronomia ha accolto con entusiasmo l’inaugurazione della sede sociale degli Astrofili Spezzini nei locali della ex Beghi. All’evento dei giorni scorsi hanno presenziato anche il sindaco Pierluigi Peracchini, l’onorevole Maria Grazia Frijia, l’assessore Manuela Gagliardi e il consigliere regionale Barbara Ratti. Il rituale taglio del nastro ha segnato l’inizio di una nuova era. "L’associazione Astrofili spezzini ha voluto fare un regalo alla città – dichiara Peracchini – perché il mondo delle stelle e dell’Universo è sempre molto affascinante e fin da bambini ci pone tantissime domande. Chi siamo? Da dove veniamo? Chissà questo Universo quanto è grande? Cercare di stimolare lo studio e la conoscenza è fondamentale per promuovere il progresso e la conoscenza della comunità". Particolare l’emozione espressa dal presidente degli Astrofili Spezzini, Luigi Sannino: "Un momento significativo – dice –, questo vernissage è stato un’occasione speciale per celebrare insieme a tutti coloro che collaborano con noi questo importante passo della nostra storia. È stato emozionante vedere la presenza di tanti amici delle stelle". Moltissimi cittadini entusiasti hanno dimostrato interesse per i loro progetti. "Abbiamo assegnato la sede agli Astrofili spezzini – aggiunge Gagliardi – a seguito della partecipazione a un bando del Comune, che intende valorizzare la struttura dell’ex biblioteca Beghi tramite l’assegnazione degli spazi ad alcune associazioni che hanno fatto domanda". Un passo significativo verso l’approfondimento delle conoscenze astronomiche è stato inoltre intrapreso con il corso di astronomia, programmato fino all’inizio dell’estate. "Un numero considerevole di persone si è già iscritto – conclude Sannino – palesando l’interesse diffuso per l’astrofisica e la scienza dello spazio".

Marco Magi