’Nuit blanche’ al Cinque Terre Outlet Village. Sconti sugli acquisti ed esibizioni di musica live

Tutto pronto a Brugnato 5Terre Outlet Village per festeggiare il ritorno della ‘Nuit Blanche’, la notte bianca dello shopping che si terrà venerdì. Come nel primo appuntamento dello scorso maggio, sarà anche divertimento, grazie alle numerose iniziative dedicate a grandi e piccini. Nel corso della serata, a partire dalle 18, dj set esclusivi ed esibizioni di musica live faranno ballare e divertire i visitatori, che potranno inoltre gustare un cocktail o una tipica focaccia ligure nel corso di happy hour appositamente organizzati dai bar e dai ristoranti del Centro. Dalle 19 l’imperdibile spettacolo di animazione ‘Invasioni lunari’, che affascinerà tutti con una performance suggestiva, capace di evocare un universo di immagini surreali usando corpo, costumi, attrezzi, luci e giochi d’ombra. Dalle 18 alle 23 i visitatori potranno approfittare di una riduzione del 50% sul prezzo outlet, su tutto l’assortimento delle nuove collezioni. Per l’occasione, per rendere a tutti più facile raggiungere l’outlet village, verranno messi a disposizione speciali bus navetta serali, prenotabili al costo di 5 euro, in partenza da Genova, Pisa, Livorno e Versilia.