Doriano Rabotti
LaSpezia
CronacaNotti al Castello, la ’Traviata’ chiude la rassegna
9 set 2025
MARCO MAGI
Cronaca
Notti al Castello, la ’Traviata’ chiude la rassegna

Al conto manca ancora un appuntamento, ma sono state per ora quasi 1.400 le persone che hanno partecipato alla...

Roberta Ceccotti, soprano, vestirà i panni di Violetta

Roberta Ceccotti, soprano, vestirà i panni di Violetta

Al conto manca ancora un appuntamento, ma sono state per ora quasi 1.400 le persone che hanno partecipato alla tradizionale rassegna estiva ‘Notti al Castello’, promossa dal Comune e curata da Donatella Alessi, conservatrice del Museo del Castello San Giorgio, in collaborazione con il Museo Etnografico ‘Giovanni Podenzana’, con il Sistema bibliotecario urbano e la mediateca regionale ligure. L’ultimo appuntamento della rassegna, annullato precedentemente per allerta meteo, a ingresso libero fino ad esaurimento posti, è previsto domani sera, alle 21. Si tratta de ‘La Traviata’ di Giuseppe Verdi a cura dell’associazione Coro Lirico La Spezia al Castello San Giorgio. Un’opera lirica intramontabile che continua a influenzare la contemporaneità attraverso i suoi temi universali – ampiamente affrontati durante il Preludio – a partire dalla figura di Violetta: un personaggio complesso e tridimensionale, capace di unire la bellezza esteriore a una profondità interiore, simbolo della lotta umana e sociale che essa incarna. Con Miki Kitaya al pianoforte e la voce narrante di Ezia Di Capua, ecco i protagonisti: Roberta Ceccotti, soprano, è Violetta Valèry, mentre il tenore Kentaro Kitaya è Alfredo Germont, e il baritono Massimo Dolfi è Giorgio Germont. Verranno indossati costumi di scena d’epoca. Ulteriori informazioni sono disponibili allo 0187 751142 o all’email [email protected].

m. magi

