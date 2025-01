Notte techno in onore di Chierici

’Chierici, il ritorno’. Notte techno alla Skaletta Rock Club della Spezia, dove questa sera ci sarà una festa in musica consacrata al genere per celebrare il rientro dall’Australia di Gabriele Chierici, dj e musicista. Figlio d’arte – suo padre è il compositore e organista Sergio, –, che si è esibito con i nomi d’arte Chie, Chierici e Goos Chie. Nella terra dei canguri, dove ha lavorato come receptionist e dj, ha fatto tappa in diverse città e ha lavorato al suo primo singolo, "Mint" – acronimo di "Made in New Town", dal nome del quartiere di Sydney dove è stata creata. Sarà questo il suo esordio nel mercato discografico (il brano sarà disponibile su tutte le principali piattaforme), presentato in anteprima in Skaletta. Gabriele si esibirà in una serata dedicata alla teckno tribe e all’hard techno insieme a due guest: l’allievo Enrico Ferrari e Mad Alien. L’ingresso alla serata nel locale di via Crispi 168 è riservato ai possessori di tessera Arci.