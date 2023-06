Notte romantica tra cuori e selfie "Celebriamo l’amore universale"

Proseguono stasera con la messa solenne all’aperto, sul lungomare Colombo, e domani con la fiera e la ’Notte romantica’ ne centro storico le celebrazioni che Deiva Marina dedica al patrono, San Giovanni Battista. Ieri sera, come tradizione, c’è stato il falò nel greto del fiume, un’antica tradizione di derivazione celtica che ormai pochissimi Comuni conservano ancora in Liguria. Oggi, giorno della festa, messa solenne alle 20.30 sul lungomare Cristoforo Colombo seguita dalla processione lungo le vie del paese con ritorno alla chiesa di Sant’Antonio abate per la benedizione. Domani, domenica, si svolgerà la consueta fiera di San Giovanni con bancarelle di articoli di vario genere e bricolage nelle vie XX Settembre e Guidobono, a partire dalle 8 di mattina.

Le celebrazioni si chiuderanno domenica sera con la ’Notte romantica’, in programma nel centro storico. Si tratta della seconda edizione della manifestazione, un evento decisamente particolare" che – spiega il Comune di Deiva Marina – intende celebrare l’amore universale in tutte le sue espressioni, rivolto agli appassionati e innamorati che potranno così visitare, a partire dalle ore 18.30, il piccolo e grazioso centro storico in un’atmosfera raccolta ammirandone il patrimonio storico, artistico e culturale lungo un percorso composto da un tappeto di una miriade di piccoli cuoricini rossi e palloncini bianchi con il logo dell’associazione “I borghi più belli d’Italia” e contrassegnato da frasi celebri sull’amore, collocate negli angoli più suggestivi a suggellare il tema della festa". Deiva ha conquistato nel gennaio dello scorso anno il riconoscimento che l’ha inserita tra i borghi più belli dell’intera penisola e la ’Notte romantica’ è nata per sottolinearne le caratteristiche. Nel centro storico ci sarà anche l’area bacio selfie romantico con photo boot: sullo sfondo di un grande cuore chi lo vorrà potrà cimentarsi in scatti briosi e teneri o realizzare video, da pubblicare sui social. Novità di quest’anno è il tema che lega tutti i borghi, ossia “Flash mob – Musica unplugged”: chi suona uno strumento potrà esibirsi a livello amatoriale, con il proprio strumento, suonando a sorpresa in un vicolo, una piazzetta o cantone del borgo in una sorta di concerto diffuso. "Sarà una serata speciale – conclude l’amministrazione – che avrà il suo gran finale in piazza della Posta dove, dalle 21.30, si ballerà sotto le stelle con la coinvolgente animazione di New Generation Sound".