Notte da brividi, già venduti 9.300 biglietti

Il big-match Spezia-Sassuolo vedrà l’attacco atomico degli emiliani, il migliore del campionato con 50 gol all’attivo, sfidare il bunker aquilotto, il più forte del torneo con 14 reti subite. Un duello che già si era proposto all’andata, con gli Aquilotti che non permisero a Mulattieri & C. di intaccare la porta difesa da Gori, un’autentica impresa visto che nessun’altra squadra è riuscita a non incassare reti dai neroverdi.

Gli emiliani, pur a fronte di questo record, hanno ingaggiato anche il centravanti Laurs Østerby Skjellerup. Il club emiliano, a suon di investimenti, sta dimostrando di non voler lasciare nulla di intentato sul mercato per tornare in Serie A, proprio come a Pisa dove sono arrivati l’attaccante Meister e il centrocampista Solbakken.

In casa Spezia, invece, se si eccettua l’arruolamento di Chichizola, le trattative del ds Melissano per Lapadula, Seghetti, Folino e Di Mario restano in standby. La squadra aquilotta è, comunque, competitiva e pronta a sfoderare una grande prestazione domani sera, pur in presenza delle pesanti defezioni di Nagy, Soleri e Sarr.

Quasi diecimila i supporter attesi sugli spalti, già venduti oltre 9300 biglietti, si va verso il sold out nei settori locali. Restando in tema di tifoseria, ieri pomeriggio grande festa del club Orgoglio Spezzino a Alberto Balderi per i suoi 80 anni. Infine, il giovane Mattia Piccioli passa in prestito al Varese.

Fabio Bernardini