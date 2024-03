Notte bianca del 21 luglio, in piazza Matteotti anche Rose Villain

La festa della città sarà in compagnia di Rose Villain. L’artista sarà l’ospite nella serata del 21 luglio nella tradizionale Notte Bianca di Sarzana inserendosi nel cartellone della sesta edizione di Moonland Festival. Un concerto gratuito in piazza Matteotti che andrà a aggiungersi alle tante iniziative organizzate dal Comune insieme ai commercianti e associazioni in quello che viene definito ormai da qualche anno il compleanno di Sarzana. La cantautrice pop, hip-hop e urban reduce dalla fortunata partecipazione a Sanremo e dall’uscita del nuovo album "Radio Sakura" si aggiunge ai già annunciati spettacoli di Teenage Dream (19 luglio), Elio e le storie tese (20 luglo) e Max Gazzè (22 luglio). Rose Villain è anche autrice e regista ha all’attivo milioni di stream.

A gennaio 2023 è uscito il suo primo lavoro discografico, "Radio Gotham" e nell’estate è stata in tutte le radio grazie al singolo di Achille Lauro dal titolo "Fragole". E’ stata scelta inoltre tra i giudici del programma Netflix "Nuova Scena - Rhythm+Flow Italia", la competizione musicale del mondo rap, prodotta da Fremantle, insieme a Fabri Fibra e Geolier, alla ricerca dei protagonisti che segneranno la nuova scena rap italiana. Il suo brano presentato all’ultimo Festival di Sanremo "Click Boom" certificato disco di platino è inserito nel nuovo album "Radio Sakura". La rassegna Moonland Festival è organizzata da BluesIn in collaborazione con il Comune di Sarzana. Nelle precedenti edizioni ha visto ospiti del calibro di Ben Harpe, Manu Chao, Premiata Forneria Marconi, Mario Biondi, Negrita, Niccolò Fabi, Venerus, Fabri Fibra, Irama. Il concerto di Rose Villain, previsto con inizio alle 21, sarà a ingresso libero in piazza Matteotti mentre per tutti gli altri sono già in prevendita i biglietti sulle principali piattaforme digitali.

m.m.