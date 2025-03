Nonna Mara in curva. Festeggia insieme ai tifosi

Il tifo non ha davvero età. Meriterebbe un posto in tribuna autorità la nonnina Mara Bertonati, classe 1933, tifosissima dello Spezia e protagonista domenica nella bolgia della curva Ferrovia. A spingere gli aquilotti alla vittoria contro il Pisa non poteva mancare la fedelissima supporter che risiede a Fossitermi insieme al figlio Elio, ovviamente tifoso dello Spezia. La storia di Mara è davvero singolare e fortemente legata al calcio. Un feeling nato seguendo il Grande Torino e poi portato avanti nel tempo, legandosi allo Spezia ma in generale a tutte le partite che segue in televisione con grande interesse. Ha trasmesso la passione al figlio Elio e al nipote Matteo Canedoli da anni residente in provincia di Reggio Emilia. Proprio il nipote, accompagnato dal figlioletto Samuele che milita nella formazione under 11 della Reggiana, spesso accompagna la nonna al “Picco“. "Conosco la sua passione – spiega Matteo – e quando non sono impegnato con le partite di mio figlio torno in città e porto la nonna a vedere lo Spezia. E’ capitato diverse volte proprio perchè Mara ha questa forte ammirazione per il gioco del calcio. La sera non si perde una partita in televisione, per lei è un momento rilassante". Matteo ha seguito lo Spezia anche in varie trasferte. "A volte mi è più comodo rispetto a scendere in città ma naturalmente vedere le partite al Picco è un’altra cosa e soprattutto mi consente di venire a trovare i miei affetti". Domenica contro il Pisa nonna Mara ha trascorso una giornata davvero intensa. "A ogni rete della nostra squadra abbiamo tremato di felicità e apprensione – conclude Matteo – perchè praticamente la nonna era l’unica persona rimasta seduta in tutta la curva per timore di essere travolta. C’era un entusiasmo incredibile e si è divertita davvero tantissimo".

Massimo Merluzzi