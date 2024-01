Non erano santi ma combattenti. Leoni alla Beghi

‘Partigiani - non santi ma combattenti’, un titolo che significa anche far rivivere in un romanzo, alcuni personaggi del movimento partigiano, oltre che l’ambiente sociale, economico e religioso nel quale esso è nato e si è sviluppato, tra il 1943 e il 1945. Il libro scritto da Corrado Leoni verrà presentato dall’autore, oggi alle 16.30, nel salone di via Corridoni 7, a cura del circolo Anpi La Spezia centro. Leoni parlerà di quelle 436 pagine di testo e dialogherà con Carlo Raggi, presidente della Società Dante Alighieri della Spezia. Ogni comunità del centro-nord Italia, dopo la fatidica resa incondizionata dell’8 settembre, chiamata armistizio, ha visto nascere gruppi spontanei, poi strutturati seguendo le direttive degli Angloamericani, con l’intento di indebolire la struttura organizzativa della cosiddetta Repubblica di Salò e opporsi all’occupazione dei reparti militari tedeschi, per facilitare la liberazione dell’Italia. "La loro forza – spiega Leoni – veniva dalla radicazione sul territorio, tra la propria gente, da un amore per la patria che per ciascuno di loro era un ideale, e che si concretizzava nell’attaccamento alle proprie tradizioni. A motivarli era la voglia di dare dignità e libertà alle loro vite, dopo la deviazione culturale discriminatoria e oppressiva vissuta durante il ventennio a regime fascista". I protagonisti si muovono tra l’Appennino Tosco-Emiliano, le Alpi Apuane, lungo la linea Gotica, in Garfagnana. "Ma si possono ritrovare nei racconti e nella storia di tutti coloro che hanno combattuto affinché in Italia tutti i cittadini abbiano pari dignità sociale e siano considerati eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali". Al termine della presentazione del volume, pubblicato dalla Casa Editrice Kimerik nella collana Percorsi, è in programma una simpatica ‘bicchierata partigiana’.

Marco Magi